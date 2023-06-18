В Новосибирске внедорожник Lexus протаранил «Ниву» на перекрестке

Авария произошла в центре Новосибирска. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 18 июня, серьезное ДТП произошло на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в центре Новосибирска: там столкнулись внедорожник Lexus и «Нива». Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Как сообщает очевидец, Lexus выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с «Нивой», - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Увы, без пострадавших не обошлось:

- Водитель «Нивы» получил травмы, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

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