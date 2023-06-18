В Новосибирске двое самокатчиков сбили мальчика и устроили стрельбу

Самокатчики успели скрыться. Фото: «Инцидент Новосибирск».

ЧП произошло в в шестом часу вечера на улице Костычева: двое самокатчков сбили ребенка и попытались скрыться. Отец мальчика погнался за ними.

- Виновники случившегося бросили самокат, один из них достал пистолет и выстрелил в нагоняющего их отца, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

К счастью, отец мальчика не пострадал, но самокатчики смогли скрыться. Теперь расследованием этого дела занимается полиция.

- Заявления от родителей ребенка приняты, мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Самокатчиков, сбежавших с места ЧП, ищут.

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