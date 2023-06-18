Под Новосибирском в жилой пятиэтажке обрушились стены

Никто из жильцов дома не пострадал. Фото: администрация Татарского района.

ЧП произошло в воскресенье, 18 июня, в Татарске: там рухнули межкомнатные стены в жилой пятиэтажке на улице Чехова, 96. Об этом сообщили в официальной группе администрации Татарского района.

- Произошел провал межкомнатных стен с частичным обрушением деревянного пола в подвальное помещение, - описывают ситуацию в местной администрации.

К счастью, никто не пострадал. И о жильцах квартиры, где случилось ЧП, тоже позаботились.

- Им предоставлено маневренное жилье, - пояснили в администрации Татарского района. - Кроме того, решается вопрос о предоставлении им всей необходимой помощи.

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