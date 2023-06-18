В Новосибирске 24 электрички изменили расписание до среды

Пассажирам электричек нужно быть внимательными к расписанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важная новость для новосибирцев, которым частенько приходится добираться домой на электричках: 24 электропоезда изменили свое расписание. Об этом сообщили в официальной группе компании «Экспресс-пригород».

Больше всего перестановок будет в графике электричек, которые едут в восточном направлении.

- Изменения связаны с ремонтом пути, - уточнили в «Экспресс-пригород». - Корректировка во времени следования составит от 2 до 58 минут.

Известна точная дата окончания работ на путях: ремонт планируют заверщить в среду, 21 июня.

КОНКРЕТНО

– №6422 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:44 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 22:10 (на 24 минуты позже).

В Жеребцовском направлении

– №6516 Жеребцово – Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 21:26 (на 50 минут позже), отправление со станции Инская в 22:13 (на 58 минут позже) прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:47 (на 58 минут позже). – №6515 Новосибирск – Жеребцово, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02 (по расписанию), отправление со станции Инская в 19:50 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Жеребцово в 20:30 (на 15 минут позже).

По маршруту Городской железной дороги в Новосибирске

20 июня

– №7306 Пригородный простор – Новосибирск-Восточный, отправление с о.п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:49 (на 10 минут позже). Обращаем внимание, что 10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания от 2 до 30 минут:

До 21 июня

– №6520 Жеребцово – Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 5:27 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:46 (по расписанию). – №6522 Жеребцово – Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 6:12 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:33 (по расписанию). – №6504 Сокур – Новосибирск, отправление со станции Сокур в 10:55 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:33 (по расписанию). – №6506 Жеребцово – Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 12:18 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:36 (по расписанию). – №6510 Сокур – Новосибирск, отправление со станции Сокур в 15:45 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:23 (по расписанию). – №6512 Жеребцово – Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 17:20 (на 15 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:40 (на 9 минут раньше). – №6511 Новосибирск – Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:40 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Сокур в 16:56 (по расписанию).

19 – 21 июня

– №6526 Издревая – Новосибирск, отправление со станции Издревая в 7:49 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:39 (по расписанию). – №6524 Издревая – Новосибирск, отправление со станции Издревая в 20:17 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:02 (по расписанию). 16 – 18, 20 – 21 июня – №6503 Новосибирск – Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:11 (на 30 минут раньше), прибытие на станцию Сокур в 9:47 (на 29 минут раньше).