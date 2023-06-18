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НовостиОбщество18 июня 2023 9:33

Жители Новосибирской области не забрали выигранные в лотерею 8,9 миллионов рублей

За это суммой никто не пришел с 2022 года
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
За выигрышем сибиряки не спешат.

За выигрышем сибиряки не спешат.

Фото: Даниил ОПАРИН

Любопытную статистику озвучила пресс-служба одной из российских лотерей: оказывается, жители Новосибирской области не пришли за выигрышами на крупную сумму - 8,9 миллионов рублей.

Разумеется, речь идет не об одном билете: таких сибиряков, которые не забрали свои деньги, тысячи - точнее, около 50 тысяч. И такая сумма набралась не за месяц, а копится еще с 2022 года.

Вот только есть один важный момент: за выигрышем можно прийти в течение 7 месяцев. Так что если срок вышел, то, увы, получить уже ничего не получится.

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