В Новосибирском государственном художественном музее покажут более 60 картин Шавкета Якубова

У новосибирского художника Шавкета Якубова непростая судьба. Фото: karelin.ru

Выставка картин новосибирского художника Шавкета Якубова под названием «Я вернулся» откроется 23 июня в 16.00. Шавкет Якубов пережил войну, концентрационные лагеря, но его картины полны света, гармонии и красоты.

Во время войны Шавкет Якубов ушел на фронт, в одном из ожесточенных боев попал в плен. Прошел лагеря Белоруссии, Польши, из последнего лагеря на юге Франции, куда его перевезли, художнику удалось бежать и присоединиться к французским партизанам.

Кроме живописи и графики автора, в экспозиции будут представлены документы и фотографии, отражающие жизненный путь Шавкета Якубова.

Работы автора представлены акварельными пейзажами, акварельными и масляными этюдами с городскими мотивами юга Франции. Также посетители смогут увидеть цикл картин автора с видами Новосибирска, его окрестностей и серию пейзажей Сибири, Кавказа, Крыма, Казахстана, Киргизии.

Выставка организована Фондом содействия развитию культуры и искусства «Гавань веков», Новосибирским художественным музеем при поддержке Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-Фонд».