«Хрипел, терял сознание»: самолет Владивосток-Новосибирск резко снизился из-за пассажира

Самолету пришлось резко снизить высоту. Фото: Виктория МИНАЕВА

В воскресенье, 18 июня, воздушное ЧП произошло в небе над Сибирью: самолет Владивосток-Новосибирск резко снизился из-за пассажира. Об этом сообщил телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщает паблик, борт вылетел в 6 утра. В небе одному из пассажиров внезапно стало плохо.

- Пассажир стал хрипеть и терять сознание, - описывает происходившее на борту канал. - Его жена позвала на помощь.

Мужчине стало немного лучше, только когда борт снизился до высоты 3000 метров. По прилету пассажира, из-за которого пришлось снижать самолет, передали врачам.

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