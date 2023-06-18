В Бердске УАЗ сбил 15-летнюю байкершу

Авария произошла в СНТ «Слава». Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В субботу, 17 июня, серьезная авария произошла в Бердске: там 46-летний водитель УАЗа сбил 15-летнюю байкершу.

- Мужчина выезжал из ворот дачного участка на территории СНТ «Слава», его машина столкнулась с мотоциклом Regulmoto, за рулем которого была девушка, - рассказала в ГИБДД по Новосибирской области.

Удар был настолько сильным, что без пострадавших, увы, не обошлось.

- Девушка-водитель мотоцикла и ее 15-летний пассажир получили серьезные травмы, их доставили в больницу, - продолжают в ведомстве.

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