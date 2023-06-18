«Я в администрации работаю, могу делать, что хочу!»: чиновница устроила пикник с костром в новосибирском парке

Чиновница устроила пикник с костром в новосибирском парке. Фото: «На ОбьГЭСе»/Елена ТИГУНОВА

О том, что чиновница устроила пикник с костром парке, сибирячка, наблюдавшая отдых женщины, рассказала в группе «На ОбьГЭСе».

- Я сделала замечание о том, что костер жечь нельзя в парке. Ошеломил ее ответ: «Я сама работаю в администрации и плачу столько налогов, что могу делать, что хочу и где хочу, я за все это заплатила!», - передает слова чиновницы женщина.

Свой рассказ сибирячка подтвердила фотографиями: на снимках чиновница в черном купальнике сидит на стульчике у «Газели».

Если вы узнали чиновницу на снимке, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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