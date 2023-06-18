Погода сойдет с ума: температурные качели от +1 до +33 градусов ждут Новосибирск к концу июня

19 июня Новосибирск ждут дождии грозы. Фото: Даба ДАБАЕВ

Метеочувствительным сибирякам в ближайшие дни придется нелегко: синоптики прогнозируют резкие температурные скачки.

- Днем в воскресенье, 18 июня в Новосибирской области будет +29 градусов (непостредственно в Новосибирске +23 градуса), ночью похолодает до + 7 градусов (в северо-западных районах области до + 1 градуса), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Днем в понедельник, 19 июня, столбик термометра в регионе покажет +33 градуса в юго-восточных районах (в Новосибирске ожидается +25 - +27 градусов). Синоптики прогнозируют дожди и грозы. А во вторник, 20 июня, похолодает до +15 градусов (в некоторых районах будет +27 градусов).

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