«Я чуть не умерла там же»: пенсионерка пожаловалась на ветклинику, где ее кошке неверно диагностировали рак

Оказалось, что диагноз кошке поставили неверно. Фото: Александр ГЛУЗ

62-летняя пенсионерка обвинила ветклинику в том, что ее кошке неверно поставили диагноз. Свою историю она рассказала на «Флампе».

- Обратились по поводу опухоли молочной железы кошки к онкологу, отдали 2500 рублей за прием. Она однозначно, бескомпромиссно заявила, что это рак, другого вида опухоли быть не может. Просто по виду, без анализов! Обьяснила, что нужно вырезать всю гряду молочных желез! И цену определила - около 50 тысяч рублей. Из-за ее диагноза я чуть не умерла там же!

В итоге сибирячка отвезла кошку в другую клинику: там вырезали только саму опухоль. Когда пришли результаты биопсии, оказалось, что опухоль доброкачественная.

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