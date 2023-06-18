Праздник для выпускников пройдет уже через 5 дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 23 июня, накануне празднования Дня города пройдет Единый городской выпускной в Новосибирске 2023. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

- Торжество состоится на Михайловской набережной, - пояснили в мэрии Новосибирска. - Праздник начнется в 18.00, закончится в 22.00.

По традиции, для выпускников на набережной состоится праздничный концерт: перед подростками, которые придут в праздничных нарядах, выступят новосибирские музыканты.

Напомним, 14 тысяч выпускников в этом году закончили школы в Новосибирской области , 1280 одиннадцатиклассников претендуют на медали.

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