«Ни помыться, ни посуду помыть!»: новосибирцы пожаловались на слабый напор воды на Шоссейной улице

Новосибирцы пожаловались на слабый напор воды на 2-й Шоссейной улице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители 2-й Шоссейной улицы в Новосибирске пожаловались на слабый напор воды. Такая ситуация, по словам горожан, осложнят им жизнь:

– На 2-й Шоссейной, начиная с 20 чисел мая, очень сильно снизился дневной и вечерний напор воды. Не хватает воды ни запустить стиральную машину, ни помыться, ни посуду помыть, – сетуют горожане в группе «АСТ-54».

Новосибирцы уверяют, что обращались в Горводоканал. Однако результата это, по словам жильцов, не принесло.

– Большой разброс воды можно понять ещё в жару +30-36°C. Однако, когда температура не более +25 градусов, а то и меньше, это уже очень странно! – заключили горожане.

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