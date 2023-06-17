250 молодых офицеров Росгвардии выпустились в Новосибирске. Фото: "Росгвардия. Сибирский округ" // "ВКонтакте".

В Новосибирске на плацу военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ прошел выпускной у молодых офицеров Росгвардии. Об этом сообщили в группе «Росгвардия. Сибирский округ».

17 июня дипломы получили 250 выпускников. Известно, что 90 из них – отличники. Шесть человек окончили институт с золотой медалью. Их имена увековечат на доске почета учебного заведения.

В торжественном выпускном участвовали командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков, а также представители органов власти и общественных организаций. На мероприятии также присутствовали ветераны войск, родители молодых офицеров.

Генерал-полковник Николай Марков отметил, что военный институт в Новосибирске признан одним из лучших в стране. Выпускники учебного заведения, отметил Марков, – авторитетные и добросовестные офицеры.

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