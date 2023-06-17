Схему реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске поменяли из-за кафе Carl’s Jr. Фото: Анна Терешкова // Телеграм-канал.

В Новосибирске изменили схему реконструкции Первомайского сквера. Об этом в Телеграм-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова 17 июня.

– Пришлось поменять схему реконструкции из-за нежелания Карлс Джуниор выполнять решения о сносе, – уточнила вице-мэр.

Анна Терешкова надеется, что вопросы удастся урегулировать. После чего работы пойдут согласно дорожной карте. Она добавила, что завершат их в ранее обещанные сроки.

Напомним, работы в Первомайском сквере стартовали в конце мая. Для их проведения участок обнесли строительной оградой. Там уже демонтировали часть скульптур. Их перевезли в парк культуры и отдыха им. Ф. Э. Дзержинского.

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