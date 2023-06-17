В Новосибирске Романа Яковлева выдвинули кандидатом на выборы губернатора.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области кандидатом на выборы губернатора региона выдвинули Романа Яковлева. Об этом сообщает пресс-служба партии, которую представляет депутат.
Известно, что кандидатуру выбирали через тайное голосование. 62 человека поддержали Яковлева, а один высказался против.
Сам Яковлев поблагодарил коллег за поддержку. Он призвал их к плодотворной работе на благо Новосибирской области.
В пресс-службе партии добавили, что других кандидатов не было озвучено на конференции.
Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут в сентябре, с 8 по 10 число.
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