В Новосибирске Романа Яковлева выдвинули кандидатом на выборы губернатора. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области кандидатом на выборы губернатора региона выдвинули Романа Яковлева. Об этом сообщает пресс-служба партии, которую представляет депутат.

Известно, что кандидатуру выбирали через тайное голосование. 62 человека поддержали Яковлева, а один высказался против.

Сам Яковлев поблагодарил коллег за поддержку. Он призвал их к плодотворной работе на благо Новосибирской области.

В пресс-службе партии добавили, что других кандидатов не было озвучено на конференции.

Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут в сентябре, с 8 по 10 число.

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