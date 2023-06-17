Под Новосибирском поезд насмерть сбил бородатого мужчину в светлой джинсовке. Фото: УТ МВД СФО.

В Бердске Новосибирской области на железной дороге погиб неизвестный мужчина. Его сбил грузовой поезд. В транспортной полиции устанавливают личность погибшего.

– Было установлено, что около 23:00 16 июня машинист состава увидел на путях человека. Он пытался перейти железную дорогу, на сигналы локомотива не реагировал. Бригада поезда применила экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, – уточнили подробности в УТ МВД СФО.

Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Личность его еще не установили.

– На вид погибшему 45-50 лет, рост 150-160 сантиметров, волосы седые короткие, вьющиеся. Размер обуви - 40. Особые приметы - седые усы и борода. Был одет в темно-синюю кофту, светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие брюки, – перечислили приметы в транспортной полиции.

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