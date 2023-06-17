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НовостиОбщество17 июня 2023 11:43

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

О неблагоприятной погоде предупредили в МЧС и гидрометцентре
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Связано оно со шквалистым ветром, грозами и жарой.

Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе 18 июня будет до +30 градусов. Также метеорологи предупреждают о ветре, порывы которого достигнут местами 15 метров в секунду. В отдельных районах возможны грозы.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в ближайшие четыре дня в регионе установится жаркая погода, а порывы ветра достигнут 17 м/с.

– При такой погоде растет риск возникновения очагов природных и ландшафтных и их переход на населенные пункты, бытовых пожаров, а также происшествий на водных объектах, – предупредили новосибирцев в МЧС.

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