В Новосибирске после VK Fest запустят дополнительные автобусы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске после фестиваля VK Fest запустят дополнительные автобусы. Пройдет мероприятие 24 июня, в честь празднования Дня города. На автобусах горожане смогут уехать в отдаленные районы.

Как уточнили в пресс-центре мэрии, подвижной состав сосредоточат на площадке рядом с парком «Арена».

Так, на автобусе № 16 можно будет уехать до Затона, на 43 автобусе – до Белых рос, на 45 и 45к можно будет доехать до Чемского бора. На автобусе № 57 до Чистой Слободы.

– Автобус № 68 поедет до Ст. Матвеевка, а 88 номер – до ОРМЗ, – добавили в мэрии.

В администрации уточнили, что автобусы №5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, маршрутки 18,43,64 и троллейбусов № 7, 8 работать будут по расписанию будних дней.

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