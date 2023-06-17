Подключили к ИВЛ: родственники рассказали о состоянии 4-летнего мальчика, пострадавшего на пожаре на даче в Новосибирске

Родственники рассказали о состоянии 4-летнего мальчика, пострадавшего на пожаре на даче в Новосибирске.
Стало известно, в каком состоянии находится мальчик, пострадавший на пожаре в СНТ «Конструктор» в Новосибирске. Напомним, в огне погиб его старший брат, 12-летний школьник.
– Ещё в реанимации, хороших новостей нет пока, состояние не улучшается, рассказали КП-Новосибирск родственники пострадавшего.
По их словам, малыш не может сам дышать. Его подключили к аппарату ИВЛ.
Напомним, его брата похоронили 17 июня. КП-Новосибирск писала, что в день трагедии мама мальчиков родила 4-го ребенка.
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