Подключили к ИВЛ: родственники рассказали о состоянии 4-летнего мальчика, пострадавшего на пожаре на даче в Новосибирске

Родственники рассказали о состоянии 4-летнего мальчика, пострадавшего на пожаре на даче в Новосибирске.

Стало известно, в каком состоянии находится мальчик, пострадавший на пожаре в СНТ «Конструктор» в Новосибирске. Напомним, в огне погиб его старший брат, 12-летний школьник.

– Ещё в реанимации, хороших новостей нет пока, состояние не улучшается, рассказали КП-Новосибирск родственники пострадавшего.

По их словам, малыш не может сам дышать. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, его брата похоронили 17 июня. КП-Новосибирск писала, что в день трагедии мама мальчиков родила 4-го ребенка.

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