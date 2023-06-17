Врачи рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5 в Новосибирске

Врачи рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5. Фото: прокуратура НСО.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5 в Новосибирске. Ранее сообщалось, что во время ЧП один человек погиб, а трое, получившие травмы, попали в ожоговый центр.

По данным Минздрава НСО, два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший – в ожоговом отделении. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Эти данные актуальны на утро 17 июня, уточнили в Минздраве.

Напомним, в СГК сообщали, во время работ на нефтеочистных стоках случился хлопок внутри резервуара, где подрядчик проводил ремонт. В деле разбираются следователи и прокуроры.

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