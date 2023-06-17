В Новосибирске простились с ребенком, погибшим на пожаре на даче в СНТ «Конструктор». Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске 17 июня простились с мальчиком, погибшим на пожаре в Первомайском районе. ЧП произошло 14 июня в СНТ «Конструктор».

– Его похоронили сегодня, – сообщили КП-Новосибирск родственники 12-летнего погибшего.

Напомним, рос мальчик в благополучной многодетной семье. Помимо него, родители воспитывают 14-летнюю девочку, 4-летнего мальчика, он сейчас в больнице. Также в ночь трагедии мать родила еще одного ребенка. КП-Новосибирск писала, что перед трагедией дома были сыновья с отцом. Девочка-подросток незадолго до беды ушла из дома на подработку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber