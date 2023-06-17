Свыше 100 млн рублей выделят на благоустройство площади между цирком и Нарымским сквером в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске объявили тендер на поиск подрядчика для благоустройства площади у Нарымского сквера. Речь идет об участке у цирка. На работы готовы направить 103 миллиона рублей.

В документах, которые опубликовали на Госзакупках говорится, что подрядчику нужно будет благоустроить центральную лестницу, оборудовать тротуар из плитки, установить на участке бордюры, а также водоотводные лотки. Также победителю тендера нужно будет высадить на участке кустарники, деревья, сделать там газоны, клумбы, высадить цветы.

Как пишет Infopro54, победителя определят уже в начале июля. А завершить работы на объекте нужно будет до середины сентября. Деньги на благоустройство выделят из бюджета города на 2023 год.

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