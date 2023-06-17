Следователи проводят проверку после того, как пьяный водитель сбил двух девочек в Новосибирске. Фото: СК РФ НСО.

В СК РФ по Новосибирской области проводят проверку ДТП, в котором пострадали 2 девочки: 13 и 17 лет. Их в Октябрьском районе Новосибирска сбил пьяный водитель без прав.

– Несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

По факту происшествия в Следкоме проводят доследственную проверку. После нее в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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