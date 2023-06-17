«Кошмар аллергика»: в Новосибирске поднялась метель из тополиного пуха

Метель из тополиного пуха поднялась в Новосибирске. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Новосибирск днем 17 июня заполнил тополиный пух. Людям с аллергией сегодня особенно сложно дышать.

Аллергикам сегодня непросто. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

– Это просто кошмар аллергика! Я и чихаю, и кашляю, и нос заложило, – рассказала КП-Новосибирск читательница.

Тополиным пухом завалило город Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Тополиный пух опасен не только аллергией. Его любит поджигать ребятня. А это в свою очередь чревато пожарами.

– Огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес, – предупреждали новосибирцев в ГУ МЧС по НСО.

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