Эксперты рассказали, у каких врачей самая высокая зарплата в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны самые высокооплачиваемые врачи в Новосибирской области. Данные обнародовали сотрудники исследовательского центра «Зарплата. ру». Рейтинг составили ко Дню медика, который празднуют 18 июня.

По данным экспертов, лидирует стоматолог-ортопед. Ему предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в частной клинике. Требования к кандидату следующие: он должен владеть современными методами и технологиями лечения. А также иметь действующий сертификат по ортопедии. Кроме того, у врача должны присутствовать амбициозность и желание зарабатывать.

Высокую зарплату предлагают и узисту, в частном кабинете, от 180 тысяч рублей. У такого специалиста должен быть опыт работы от 10 лет.

Сердечно-сосудистому хирургу в НСО в одной из частных клиник готовы платить от 150 тысяч рублей.

Что касается бюджетных организаций, то высокие зарплаты готовы платить в 25 Городской клинической больнице. Неврологу в первично-сосудистое отделении предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. А стоматологу-терапевту в государственной стоматологической поликлинике предлагают зарплату от 98 тысяч рублей.

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