«Еще не ходит»: родственники рассказали о состоянии 5-летнего мальчика, семья которого погибла в ДТП под Новосибирском

Родственники рассказали о состоянии 5-летнего мальчика, чья семья погибла в ДТП под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

Стало известно, в каком состоянии находится мальчик, семья которого погибла в страшном ДТП на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Произошла авария в марте 2023 года. На месте погибли отец и его 3-летний сын. Мама умерла спустя несколько дней в больнице. 5-летний ребенок – единственный, кто выжил.

– Влада* в начале мая выписывали домой, потом в конце мая он снова попал в больницу. У него спицы еще установлены, в конце мая по результатам рентгена выяснили, что косточки еще не срослись, спицы не убрали, – рассказала КП-Новосибирск родственница ребенка.

По словам девушки, дело по ДТП еще расследуют. На днях станут известны результаты экспертизы по машинам, попавшим в аварию.

– Также была экспертиза по Владу. Она показала, какие повреждения он получил при ДТП, это все тоже будет привязано к делу. Сейчас малыш дома, но из-за спиц еще не ходит, – добавила девушка.

Напомним, произошла авария 9 марта на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Молодая семья с двумя детьми ехала в Камень-на-Оби на автомобиле «Хонда Цивик» и разбилась. На месте погибли 33-летний водитель, его 3-летний сын. Женщину 30-ти лет и старшего ребенка, 5-летнего мальчика, госпитализировали в тяжелом состоянии. Сибирячка умерла в реанимации.

*Имя ребенка изменено.

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