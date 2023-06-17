В Бердске ищут родственников женщины в розовых плавках, насмерть сбитой у здания ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске устанавливают личность погибшей женщины. Ее 4 июня сбили у здания ГИБДД ОМВД России по Бердску.

– Приметы женщины: на вид 40-55 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, короткие, – сообщает группа «АСТ-54».

Одета погибшая была в белую футболку с принтом в виде цветка, синие джинсы, черные кроссовки, черный бюстгалтер и розовые плавки. При себе у женщины была электронная сигарета в оранжевом корпусе.

Если вам что-то известно о погибшей, позвоните по номеру: 89231275225.

Погибла женщина 4 июня.Фото: "АСТ-54".

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