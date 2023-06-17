Одна из них напала на мужчину: новосибирцы пожаловались на агрессивную свору бродячих псов, поселившуюся у мусорки

В Новосибирске бродячая собака напала на мужчину. Фото: предоставлено Инной.

Жители домов 33 и 35 на улице Кулагина в Новосибирске жалуются на свору агрессивных собак. По их словам, псы кидаются на людей. Один из них напал на мужчину.

– Стая лежала вокруг его машины, он к ней подошёл и открыл, но собаки не ушли. Мужчина пытался открыть дверь. Одна из собак кинулась на него, он быстро увернулся и замахнулся ногой на нее. И ему пришлось отойти и ждать пока они не покинули это место, – рассказала КП-Новосибирск очевидица Инна.

По словам женщины, псы облюбовали место у мусорных баков. Они лежат у них и рыча, говорит сибирячка.

– А ночью лай стоит такой, что уснуть невозможно, – сетует женщина.

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