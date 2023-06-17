Пострадали трое парней и 2 девушки: в Новосибирске компания на «ВАЗе» на скорости влетела в дорожный каток

В Новосибирске пять человек пострадали в столкновении «ВАЗа» с дорожным катком. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Рано утром 17 июня в Ленинском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП. Компания молодежи на «ВАЗе» влетела в дорожный каток. Обстоятельства раскрыли в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель «ВАЗа», парень 2003 года рождения, двигался по улице Титова. Он совершил столкновение с катком ДУ-84, которым управлял водитель 1987 года рождения. Двигался каток в попутном направлении, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадали пятеро. Водитель «ВАЗа», а также его пассажиры. Парни 2002 и 2007 года рождения и 2 девушки, 2003 и 2009 года рождения. Всех доставили в больницу.

– После осмотра троих пострадавших отпустили домой, – добавили в ГИБДД.

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