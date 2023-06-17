В Бердске под Новосибирском сгорел припаркованный у дома седан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске Новосибирской области сгорел седан, припаркованный у дома. Произошел инцидент на улице Гранитной. Очевидцы рассказали о ЧП в соцсети.

– Пожарные и ДПС приехали за 3 минуты, – написали в паблике «АСТ-54» бердчане.

На кадрах, которыми поделились очевидцы, видно, что пламя полностью охватило седан. Восстановлению машина не подлежит.

Пострадавших в результате пожара, говорят горожане, нет.

На кадрах, которыми поделились очевидцы, видно, что пламя полностью охватило седан. Фото: "АСТ-54".

Что стало причиной возгорания авто, установит экспертиза.

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