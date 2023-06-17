В Ассоциации туроператоров рассказали новосибирцам, как бюджетно отдохнуть в России. Фото: Олег УМАРОВ

Туристический сезон этого года эксперты считают экономным для жителей Новосибирска. Некоторые сокращают число дней отпуска, кто-то самостоятельно добирается до курортов, экономя на транспорте. О том, как отдохнут в России бюджетно, рассказали вице-президенты Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский и Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По данным экспертов, для того, чтобы не потратиться, надо заранее бронировать билеты. Так как те, что куплены накануне, дороже.

– Последние места в отелях или последние места в самолете стоят существенно дороже, чем покупка аналогичных билетов и бронирование номера заранее, – рассказал Дмитрий Горин NEWS.ru.

Илья Уманский рекомендует учитывать сезонный фактор. По его словам, в межсезонье цены на отдых снижаются в разы.

– Если обратить внимание на даты, то можно заметить, что спрос немного просаживается в первые числа месяцев. Отели часто снижают цены на эти даты, — говорит эксперт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber