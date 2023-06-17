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НовостиОбщество17 июня 2023 1:56

Меры на неё не действовали: под Новосибирском мать-алиментщица задолжала трём дочкам миллион рублей

Под Новосибирском мать-алиментщица задолжала трём дочкам миллион рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском мать-алиментщица задолжала трём дочкам миллион рублей.

Под Новосибирском мать-алиментщица задолжала трём дочкам миллион рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Искитимском районе Новосибирской области 37-летняя женщина, лишенная родительских прав, не платила алименты на троих дочерей. Ее привлекали к административной и уголовной ответственности. Так, 8 месяцев по решению суда сибирячка работала в цехе мороженого. Но эти меры на нее не действовали – детей она не содержала.

– Недавно гражданка решила продать свой дом. Нашлись и покупатели на недвижимость. Но поскольку в отношении имущества был наложен запрет на регистрационные действия, женщина пришла в отделение судебных приставов, чтобы сообщить о своих планах, – рассказали в УФССП по НСО.

Покупатель внес задаток за недвижимость. Им горе-мать погасила долг по алиментам в один млн 96 тыс. руб.

– После оплаты судебный пристав-исполнитель сняла все запреты и ограничения в отношении гражданки, – добавили в ведомстве.

Сибирячке придется платить алименты, пока девочки не достигнут совершеннолетия. Деньги на детей будут удерживать с ее зарплаты по постановлению пристава.

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