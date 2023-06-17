Огонь уничтожил детскую коляску: на пожаре в подъезде под Новосибирском пострадала девушка

В Бердске под Новосибирском на пожаре в подъезде пострадала девушка. Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.
В Бердске под Новосибирскои произошел пожар в подъезде. Произошло ЧП в доме 4 на Гранитной улице.
– В результате пожара в тамбуре на первом этаже огонь уничтожил детскую коляску, а также повредил 2 межтамбурные двери на площади 2 кв. м., – сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.
До прибытия сотрудников МЧС из горящего дома выбрались 15 человек. Трое из них – дети. Огнеборцы при помощи спасательных устройств эвакуировали двоих жильцов.
В результате возгорания пострадала 19-летняя девушка.
Причину пожара установят дознаватели.
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