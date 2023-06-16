В новосибирском зоопарке щенки кустарниковых собак сбежали на прогулку

Щенки жаждут изучить окружающий мир, а мама пока не разрешает. Фото: Анны Новиковой.

В новосибирском зоопарке щенки кустарниковых собак убежали на прогулку без разрешения. Обнаружив непосед вне будки, мама, взяв одного из них за шею, понесла «домой». Двое других резво семенили следом, помахивая хвостиками.

- Прогулку щенков кустарниковых собак я снимала 13 июня, - рассказала КП-Новосибирск блогер Анна Новикова.

Несмотря на то, что мама не разрешала малышам гулять, они сбегали в вольер при любой удобной возможности. Сидели, жмурясь на солнышке, или исследовали окружающее пространство. А потом все повторялось снова. Самка брала одного из щенков за шею, а двое бежали следом. Дав несколько кругов «почета», мама с малышами скрывалась в темноте будки.

Посетители зоопарка предположили, что таким образом мать не только собирает малышей, но и показывает им дорогу домой, в будку.

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