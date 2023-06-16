Уполномоченный по правам ребенка в НСО рассказала, как уберечь детей от беды

У современных детей много недетских проблем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко выступила с докладом за 2022 год на сессии Заксобрания. «Ведомости» изучили этот документ.

- Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка - это глубокий аналитический срез «коллективной детской жизни», где серьезные проблемы решаются в конструктивном ключе, - сообщает издание. - 2022 год стал для России и всех регионов особенным: спецоперация, мобилизация, новые регионы России, санкции, ковид - все эти события затронули каждую семью. Поэтому так важно сегодня воспитывать не только детей, но и ответственных родителей.

Детский омбудсмен рассказала о случаях жестокого обращения с детьми и половых преступлениях, когда некоторые матери, желая устроить личную жизнь, забывали о своих родительских обязанностях. Страдали ребята и от интернет-мерзавцев, которые развращали их дистанционного.

Рассказала Надежда Болтенко об институте усыновления детей в регионе, подняла острейшую проблему социализации выпускников детских домов, которые выйдя во взрослую жизнь часто попадают в тяжелые ситуации. Затронула конфликтные ситуации в школах, которые касались отношений учеников и педагогов, а также между детьми. И завершила свой доклад военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

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