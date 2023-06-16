Четыре жилых дома сгорели на улице Вокзальной в Новосибирске вечером 16 июня

Огонь уничтожил четыре дома. Фото: Екатерины Апрелковой.

Вечером 16 июня на улице Вокзальной в Новосибирске сгорели четыре жилых дома. Есть пострадавшие среди людей.

– Пожар начался примерно в 19.30. Его удалось потушить около часа ночи: сейчас идет только дым, – рассказала КП-Новосибирск Екатерина Апрелкова. – Сильно горел двухэтажный дом. Он был сделан из сибита или блоков, а снаружи отделан пластиком. Люди, что стояли рядом, говорили, что пожар начался из-за бани… Одна женщина очень кричала, не могла успокоиться, и это было очень страшно.

Екатерина вместе с родителями живет недалеко от места пожара – буквально через четыре дома. Она также рассказала, что в огне пострадали люди.

– Про первого точная информация, о втором рассказала моя мама, – уточнила девушка. – Насколько серьезные травмы, пока не известно. Информация будет лишь завтра.

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