В Новосибирской области молодые родители стали чаще называть сыновей Михаилами

С января по апрель в Новосибирской области родилось 8,4 детей. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Новосибирскстате рассказали, какие имена выбирали новорожденным малышам молодые родители в этом году. Кстати, с января по апрель в регионе появились на свет 8,4 тысячи детей.

– По данным органов ЗАГС, по состоянию на 15 июня, самыми популярными мужскими именами стали Михаил – так назвали 231 мальчика, Артем – 230, Александр – 213, Иван – 162 и Матвей – 158, – рассказали статистики.

Дочерей предпочитали называть Софиями (228), Евами (199), Викториями (175), Варварами (171) и Алисами (134).

Доподлинно не известно, чем руководствуются родители при выборе имен своим детям, ну а мы заглянули в интернет, где узнали, что имя Михаил означает «равный богу», Артем – «невредимый, здоровый», Александр – «защитник», София – «мудрая», Ева – «та, что дает жизнь», Виктория – «победа».

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