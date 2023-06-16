В Новосибирской области молодые родители стали чаще называть сыновей Михаилами

С января по апрель в Новосибирской области родилось 8,4 детей.
Фото: Андрей ЗАМАХИН
В Новосибирскстате рассказали, какие имена выбирали новорожденным малышам молодые родители в этом году. Кстати, с января по апрель в регионе появились на свет 8,4 тысячи детей.
– По данным органов ЗАГС, по состоянию на 15 июня, самыми популярными мужскими именами стали Михаил – так назвали 231 мальчика, Артем – 230, Александр – 213, Иван – 162 и Матвей – 158, – рассказали статистики.
Дочерей предпочитали называть Софиями (228), Евами (199), Викториями (175), Варварами (171) и Алисами (134).
Доподлинно не известно, чем руководствуются родители при выборе имен своим детям, ну а мы заглянули в интернет, где узнали, что имя Михаил означает «равный богу», Артем – «невредимый, здоровый», Александр – «защитник», София – «мудрая», Ева – «та, что дает жизнь», Виктория – «победа».
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