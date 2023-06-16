В Новосибирске проезд по четвертому мосту обойдется в 100 рублей

Четвертый мост будет платным. Фото: стоп-кадр.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали о стоимости проезда по четвертому мосту. Об это пишет «Континент Сибирь».

Проект включает несколько способов оплаты проезда: бесконтактную смарт-карту, ручную оплату у кассира в кабине — за наличные или картой. Набор способов оплаты для всех полос одинаков.

Для машин 1-й категории проезд — 100 рублей. Столько же для мотоциклов, двухосных легковых автомобилей и микроавтобусов. Для машин 2, 3 и 4 категорий сумма проезда — 150, 200 и 300 рублей соответственно.

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