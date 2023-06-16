Завершились поиски женщины, которая уехала из Новосибирска в Бийск и пропала

Женщину нашли спустя две недели. Фото: ПСО "Лиза Алерт в Новосибирской области".

В Новосибирской области завершились поиски 27-летней женщины в джинсовом костюме и коричневой дорожной сумкой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

– Найдена, жива! Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты, – долгожданная надпись над постом с ориентировкой появилась в соцсетях поискового-спасательного отряда.

Напомним, 27-летняя жительница Алтайского края пропала 2 июня. В тот день она сообщила родным, что выехала из Новосибирска в Бийск, но до дома не доехала. Также было известно, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

Искали ее в нескольких регионах в течение двух недель. К счастью, поиски завершились успешно.

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