Жителям Колывани Новосибирской области подали «квас» вместо воды

Из кранов колыванцев полился квас. Фото: Сибкрай.ru.

В поселке Колывань Новосибирской области люди продолжают жить без воды. Сначала ее отключили в 40-градусную жару, а потом подали. Вот только грязную и коричневого цвета. О проблеме местная жительница рассказала сайту Сибкрай.ru.

— Вчера всю сантехнику пришлось разбирать, промывать, а кран, к сожалению, менять. Не выдержал. Вообще приборы и сантехника летят к чертям. Четыре года, как купили эту квартиру, – три бойлера вышли из строя! Так что эту воду даже для технических нужд нельзя использовать, – пожаловалась местная жительница Светлана Клоненгер.

Местные в шутку называют эту жидкость из крана «квасом». Жители пытались добиться перерасчета за некачественную воду, ведь оплачивают ее, как положено. Но в Роспотребнадзоре заявили, что вода в квартире — качественная.

Сельчане даже вынуждены выбрасывать вещи после стирки в такой воде. Да и сами машинки от «кваса» постоянно ломаются.

По словам колыванцев, зимой вода становится прозрачной и даже без запаха. Вот только после отстаивания она все же дает осадок — пить люди все равно боятся.

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