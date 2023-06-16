Власти Новосибирской области расширили меры поддержки участников СВО

В Новосибирской области расширили меры поддержки участников спецоперации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области для оказания адресной помощи участникам СВО и их семей внедряют новые механизмы и форматы работы. Подробно их обсудили, а также работу регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», реализацию губернаторского проекта по комплексной реабилитации пострадавших участников СВО и другие актуальные проблемы на совещании под руководством замгубернатора Сергея Нелюбова 16 июня.

– Нам необходимо четко настроить работу социальных координаторов во взаимодействии с заместителями глав районов и городских округов по соцработе, КЦСОН и всеми необходимыми структурами, – отметил Нелюбов.

Как стало известно, в фонд «Защитники Отечества» новосибирцы обращаются чаще всего с вопросами по мерам соцподдержки и соцобслуживания, натуральной помощи, в сфере здравоохранения, трудоустройства, реабилитации и юридической помощи. С начала работы там проконсультировались 351 человек.

С 13 июня в районы стали выезжать специалисты областного центра. Первый прием состоялся в Сузунском районе, где за помощью обратились 27 человек из 7 населенных пунктов. На очереди Тогучинский район.

В ходе совещания также рассмотрели вопросы, которые требуют нестандартных решений, оперативности и взаимодействия различных ведомств.

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