Утром 17 июня 2023 года новосибирцы смогут увидеть парад из 5 планет

В линию выстроятся Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 17 июня 2023 года жители Новосибирска смогут увидеть парад из 5 планет. Небесные тела выстроятся в небе по цепочке. Об астрономическом явлении сообщает портал StarWalk.

— Утром 17 июня пять планет (Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий) выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба. Наблюдайте парад планет примерно за час до рассвета. Это редкая возможность увидеть пять планет одновременно, но будьте готовы к тому, что две из них (Нептун и Уран) будет непросто разглядеть, — отметили специалисты.

Как говорят астрономы, выравнивания, в которых участвует Меркурий, легко увидеть сразу после захода Солнца или перед рассветом — это зависит от даты. А вот Уран или Нептун без бинокля не увидеть.

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