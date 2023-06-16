В Новосибирске 18-летний водитель «БМВ» сбил подростка на пешеходном переходе

Подросток переходил дорогу по зебре, но на красный свет. Фото: Госавтоинспекции Новосибирска.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария случилась вечером 16 июня.

По предварительной информации, 18-летний парень ехал за рулем «БМВ» по улице Добролюбова в сторону Декабристов.

– Около дома №123 по улице Заряновской, водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по зебре на запрещающий сигнал светофора, – сообщили подробности в ведомстве.

В результате наезда иномарки 17-летнего подростка увезли в больницу. К сожалению, сложность полученных травм, в ГИБДД не уточнили.

В данный момент на месте работает наряд ДПС: сотрудники выясняют обстоятельства случившегося.

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