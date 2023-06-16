В Новосибирске 7-летнего мальчика сбили во дворе Ленинского района

Ребенка сбили во дворе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу 16 июня в 18:00 во дворе Ленинского района Новосибирска сбили 7-летнего мальчика. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Водитель 26 лет ехал на «Хендай Солярис» по двору улицы Спортивной, когда столкнулся с мальчиком. Пострадавшего ребенка 2016 года рождения увезли в больницу с травмами разной тяжести, — пояснили в ведомстве.
На месте аварии работал наряд ДПС. Сейчас сотрудники выясняют все подробности аварии.
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