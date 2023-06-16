Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на ТЭЦ-5 в Новосибирске

По факту гибели рабочего возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи из Октябрьского района Новосибирска возбудили уголовное дело после гибели рабочего на ТЭЦ-5. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

- По факту гибели мужчины во время проведения технических работ на территории организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, днем 16 июня на территории ТЭЦ-5 сотрудники подрядной организации чистили резервуар. Во время работ загорелась техническая жидкость. В результате полученных повреждений один рабочий погиб, а троих доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте ЧП работает следователь. Также проводится комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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