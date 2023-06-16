В Новосибирске начался демонтаж взорвавшегося дома на Линейной, 39

Подрядчик начал работы по сносу пострадавшего здания. Фото: Никита МАНЬКО

Начался демонтаж пятиэтажки на Линейной, 39, где 9 февраля 2023 года прогремел взрыв газа. Напомним, трагедия унесла жизни 15 человек, в числе погибших - двухлетняя девочка.

Сейчас подрядная организация начала готовить дом к сносу.

- Дом уже начали разбирать, продолжат завтра. С мародерами проблем нет, по периметру установлена сигнализация- подтвердил КП-Новосибисрк охранник дома.

По данным мэрии Новосибирска, организация ООО «Эверест» планирует закончить работы в августе этого года. Чтобы обеспечить безопасность во время демонтажа дома, подрядчики усилят конструкции пятиэтажки. После этого здание разберут на части и утилизируют строительный мусор.

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