Появились подробности трагедии на новосибирской ТЭЦ-5, где погиб рабочий

На ТЭЦ-5 случилась трагедия. Фото: Сибирская Генерирующая Компания.

В пятницу, 16 июня на новосибирской ТЭЦ-5 произошло смертельное ЧП. Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара. Подробности трагедии рассказали в СГК.

— Пострадали трое сотрудников подрядной организации и один работник ТЭЦ-5, находившийся вблизи от проведения работ. Сотрудник медпункта ТЭЦ оказал пострадавшим первую помощь и вызвал медиков. Один работник компании-подрядчика скончался; трое, включая сотрудника ТЭЦ, доставлены в областной ожоговый центр, — отметили в предприятии.

Прокуратура Новосибирска уже начала проверку по факту ЧП в ТЭЦ-5.

— Установлено, что при чистке резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости, в результате чего погиб мужчина, трое лиц пострадали, — пояснили в ведомстве.

Оперативники и сотрудники СГК выясняют обстоятельства трагедии.

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