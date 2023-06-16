В Новосибирске будут выпускать незаметные для тепловизоров масксети

В компании запускают новое производство. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области будут делать недоступные для тепловизоров маскировочные сети и перевязочные материалы. Непрерывное производство запустят на предприятии ООО «Здравмедтех-Новосибирск», сообщили в правительстве НСО.

– Ближайшие задачи компании – освоение новых видов продукции, которые не связаны с медицинскими учреждениями: это маскировочные сети, которые не показывают то, что под ними скрыто, то есть не выдают тепло, – рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Уточним, «Здравмедтех-Новосибирск» 20 лет специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов. Маскировочные сети будут производить для новосибирских подразделений – участников специальной военной операции.

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