В Новосибирске будут выпускать незаметные для тепловизоров масксети

В компании запускают новое производство. Фото: правительство НСО.
В Новосибирской области будут делать недоступные для тепловизоров маскировочные сети и перевязочные материалы. Непрерывное производство запустят на предприятии ООО «Здравмедтех-Новосибирск», сообщили в правительстве НСО.
– Ближайшие задачи компании – освоение новых видов продукции, которые не связаны с медицинскими учреждениями: это маскировочные сети, которые не показывают то, что под ними скрыто, то есть не выдают тепло, – рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Уточним, «Здравмедтех-Новосибирск» 20 лет специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов. Маскировочные сети будут производить для новосибирских подразделений – участников специальной военной операции.
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