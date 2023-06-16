Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 12:59

В Новосибирске будут выпускать незаметные для тепловизоров масксети

А потом отправлять их в зону СВО
Светлана НИКУЛИНА
В компании запускают новое производство. Фото: правительство НСО.

В компании запускают новое производство. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области будут делать недоступные для тепловизоров маскировочные сети и перевязочные материалы. Непрерывное производство запустят на предприятии ООО «Здравмедтех-Новосибирск», сообщили в правительстве НСО.

– Ближайшие задачи компании – освоение новых видов продукции, которые не связаны с медицинскими учреждениями: это маскировочные сети, которые не показывают то, что под ними скрыто, то есть не выдают тепло, – рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Уточним, «Здравмедтех-Новосибирск» 20 лет специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов. Маскировочные сети будут производить для новосибирских подразделений – участников специальной военной операции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber