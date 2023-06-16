В Ленинском районе Новосибирска восстановят рекордное количество тротуаров

Всего в городе починят 100 тротуаров за сезон. Фото: https://t.me/alokot.

В пятницу, 16 июня мэр Новосибирска рассказал о планах по ремонту тротуаров в Ленинском районе в 2023 году. Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале чиновника.

— Проверил, как ведутся работы на улице Танкистов. Здесь заменят асфальт, установят поребрики и восстановят газон. Срок гарантии – 4 года. Рядом стадион «Заря» и клиника МНТК «Микрохирургия глаза». Нужно сделать пешеходную зону комфортной и безопасной, — отметил Анатолий Локоть.

По словам мэра, в Ленинском районе отремонтируют 22 тротуара. Всего в городе за сезон сделают 100 пешеходных дорог.

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